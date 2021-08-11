У Росії "свідком" у кримінальній справі виявився кіт

У російському місті Бологоє Тверської області слідчі "опитали" кота в якості свідка по кримінальній справі. Однак тварина "відмовилося" свідчити, повідомляє Кореспондент.

Фото відповідного документа зі знімком "свідка" і підписом старшого слідчого якогось А.В. Зражевського з'явилося в мережі.

"Фото №5. Кіт, що лежить на підлокітнику дивана, який за фактом заподіяння тілесних ушкоджень гр. Паршикової Д.А. пояснити нічого не зміг", - йдеться в документі.

Чи справді це відноситься до матеріалів реального кримінальної справи, слідчі Твері не коментують.