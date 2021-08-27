Рваний пиріг з грибами та сиром: смачний рецепт для всієї родини
Смачну випічку люблять багато людей, тому рецептів багато не буває. Однією зі вдалих страв є пиріг з грибами та сиром, повідомляє 24 Канал.
Приготувати його можна досить легко. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
Рваний пиріг з грибами та сиром
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир у брикетах знежирений – 360 грамів.
- Кисломолочний сир м'який знежирений – 125 грамів.
- Яйця CO – 2 штуки.
- Лаваш тонкий – 140 грамів (1 лист).
- Сир легкий 15% – 200 грамів.
- Сіль, перець, часник – до смаку.
- Гриби печериці – 400 грамів.
Як приготувати:
- Гриби миємо, чистимо й обсмажуємо (можна додати цибулю).
- Сир натираємо на тертці.
- Лаваш рвемо на маленькі шматочки.
- Яйця збиваємо з сиром.
- Всі інгредієнти змішуємо, викладаємо у форму і відправляємо в духовку на 40 хвилин за температури 200 градусів.