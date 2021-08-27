Рваний пиріг з грибами та сиром: смачний рецепт для всієї родини

Смачну випічку люблять багато людей, тому рецептів багато не буває. Однією зі вдалих страв є пиріг з грибами та сиром, повідомляє 24 Канал.

Приготувати його можна досить легко. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Рваний пиріг з грибами та сиром

Інгредієнти:

Кисломолочний сир у брикетах знежирений – 360 грамів.

Кисломолочний сир м'який знежирений – 125 грамів.

Яйця CO – 2 штуки.

Лаваш тонкий – 140 грамів (1 лист).

Сир легкий 15% – 200 грамів.

Сіль, перець, часник – до смаку.

Гриби печериці – 400 грамів.

﻿ Як приготувати: