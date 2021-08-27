Рваний пиріг з грибами та сиром: смачний рецепт для всієї родини

Рваний пиріг з грибами та сиром: смачний рецепт для всієї родини

Смачну випічку люблять багато людей, тому рецептів багато не буває. Однією зі вдалих страв є пиріг з грибами та сиром, повідомляє 24 Канал.

Приготувати його можна досить легко. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Рваний пиріг з грибами та сиром

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир у брикетах знежирений – 360 грамів.
  • Кисломолочний сир м'який знежирений – 125 грамів.
  • Яйця CO – 2 штуки.
  • Лаваш тонкий – 140 грамів (1 лист).
  • Сир легкий 15% – 200 грамів.
  • Сіль, перець, часник – до смаку.
  • Гриби печериці – 400 грамів.

﻿ Як приготувати:

  • Гриби миємо, чистимо й обсмажуємо (можна додати цибулю).
  • Сир натираємо на тертці.
  • Лаваш рвемо на маленькі шматочки.
  • Яйця збиваємо з сиром.
  • Всі інгредієнти змішуємо, викладаємо у форму і відправляємо в духовку на 40 хвилин за температури 200 градусів.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics