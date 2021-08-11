Топ засобів, які допоможуть при анемії

Засоби, які здатні допомогти від анемії, багаті залізом, а ще вони борються із запаленням і виводять токсини з організму, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.

Обов'язковий список засобів, який допоможе при анемії

Ялицевий нектар - 1 / 2 ч. л. на ст. води.

Кропива - 1-2 ст. л. порошку або додавайте заморожену в їжу.

Вітграсс (молоді зелені пагони пшениці)- по 1-2 бут. після їжі або 2-4 таблетки.

Огнівка - продукт бджільництва, що підвищує ферментну активність, необхідну для повноцінного засвоєння заліза - 1 каплі 2 рази на день за півгодини до їди.

Лецитин - підтримує роботу печінки, як одного з головних ланок процесу засвоєння білка, жиру, заліза та іншого - 1-3 ч. л. в кожен прийом їжі.

Оцет - підвищує рівень кислотності шлункового соку для кращого засвоєння білка. 1-2 ч. л. на склянку води під час їжі.

Жир печінки тріски-містить омега-3, вітамін D, недолік яких впливає на прояв анемії. 2 краплі після їжі, запиваючи оцтовою водою.

Також виберіть будь-який продукт з підвищеним вмістом вітаміну С: ﻿баобаб, журавлину, чорний шипшина або ягоди асаї, смородину.

Не забувайте включати у свій раціон прості продукти, багаті залізом: ﻿гранати, суміш сухофруктів з волоським горіхом і медом, калина, буряк, мікрозелень.

Автор: Тетяна Турчанікова