Єгипет введе мінімальні ціни на розміщення в готелях

З 1 листопада в Єгипті введуть мінімальні ціни на розміщення в чотирьох- і п'ятизіркових готелях. Доба проживання в чотиризірковому обійдеться мінімум 28 доларів, а в п'ятизірковому – 40 доларів, повідомляє Обозреватель.

За словами міністра туризму Халеда аль-Анані, такі нововведення дозволять подолати нелегальну конкуренцію між готельєрами, які " знижують ціни й надають туристам недостатньо хороший сервіс" .

На сьогодні в готелях Єгипту працюють спеціальні комісії, які перевіряють рівень сервісу і його відповідність заявленим зіркам.

Міністр туризму зазначив, що уряд допомагає відновитися сектору туризму, який постраждав від пандемії, і надає галузевим підприємствам пільги. Так, влада знизила ціни на обслуговування літаків в аеропорту на 20-50% і зробили знижки на авіапаливо, які діятимуть до квітня 2022 року.

Крім того, влада планує запустити внутрішні рейси між курортами Хургада і Шарм-ель-Шейх і популярними туристичними визначними пам'ятками Єгипту. За словами міністра, авіаквиток в обидві сторони обійдеться у 99 доларів.

До речі, в готелях популярних курортів Шарм-ель-Шейха і Хургади проводять посилені перевірки з недотримання санітарних норм. Внаслідок цього багато готелів закривають і припиняють приймання туристів.