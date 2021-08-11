NASA запустило в космос українсько-американську ракету Antares

Українсько-американська ракета-носій Antares, запущена в межах місії SS Onizuka, успішно вивела на орбіту Землі безпілотний вантажний корабель Cygnus. На Міжнародну космічну станцію той повіз продукти, різну апаратуру, витратні й матеріали для експериментів, а також безмозку істоту, повідомляє Обозреватель.

Запуск стартував із космодрому Воллопс (майданчик LP 0-A), розташованого в прибережному штаті Вірджинія (США) о 01:01 за Києвом 11 серпня. Через 533 секунд після цього космічний корабель вирушив на самостійний шлях, трансляція події велася на YouTube-каналі NASA.

Що відомо про ракету українського походження

Ракета-носій середнього класу Antares складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля Cygnus (третій ступінь). Основну конструкцію першого ступеня розробило українське державне підприємство "КБ "Південне" та виготовило ДП "ПМЗ" у кооперації з іншими вітчизняними підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) тощо. Головний розробник Antares – американська корпорація Northrop Grumman. Із 2013 року ракета-носій стартувала 14 разів, із яких 13 – успішно.

Запуск Antares у США 11 серпня

У лютому 2021 року Antares виводила на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого було близько 3629 кг корисного вантажу NASA для МКС. Зокрема, провізія й речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери й комплектуючі, кубсати (тип малих супутників для космічних досліджень).

Що відомо про Cygnus

Приватний транспортний космічний корабель постачання Cygnus NG-16 (SS Ellison Onizuka) було названо на честь астронавта США гавайско-японського походження Еллісона Онідзуки.

Antares складається із двох ступенів і космічного вантажного корабля Cygnus

Льотчик-випробувач ВПС із нальотом понад 1700 годин злітав на орбіту в 1985-му на шатлі Discovery, зробив над Землею 48 витків і провів там 74 години. Він загинув разом із усім екіпажем 28 січня 1986 року у віці 39 років під час вибуху шаттла Challenger незабаром після старту.

Еллісон Онідзука загинув у 1986-му

Cygnus розробила і зібрала компанія Northrop Grumman, яка уклала контракт із NASA про постачання МКС. На швидкості 7,56 км/с його вивели на початкову орбіту 174×341 км із нахилом 51,6°.

Запуск корабля

Екіпажу на МКС корабель повіз 3723 кг вантажів, більшість із них (3676 кг) – у герметичному відсіку об'ємом 27 куб. м, а саме: 1037 кг обладнання і запчастин для станції, 1064 кг матеріалів для наукових досліджень, 1396 кг речей і продуктів для екіпажу, 15 кг обладнання для виходу у відкритий космос, 44 кг комп'ютерних комплектуючих.

Cygnus на три місяці зістикують із портом модуля Unity, зверненим у бік Землі.

Запуск корабля на МКС проходив в межах місії SS Onizuka

Загалом на борту корабля місії SS Onizuka є:

апаратура RRP для 3D-друку з використанням матеріалу, що імітує місячний реголіт. Очікується, що результати допоможуть у будівництві житла на інших планетах і супутниках;

з використанням матеріалу, що імітує місячний реголіт. Очікується, що результати допоможуть у будівництві житла на інших планетах і супутниках; експеримент Cardinal Muscle (вчені на зразках "м'язів" вивчають у невагомості можливість запобігання втрати м'язової маси і підбору оптимальних ліків проти саркопенія);

Запуск ракети-носія Antares із Cygnus стартував із космодрому Воллопс

експеримент щодо кипіння і конденсації в потоці (FBCE), спрямований на розробку двофазних систем терморегулювання для ефективнігого відводу тепла в космосі;

(FBCE), спрямований на розробку двофазних систем терморегулювання для ефективнігого відводу тепла в космосі; проєкт KREPE – демонстрація доступної системи теплозахисту космічних апаратів під час входу в атмосферу (вже було проведено тест – скидання зі стратостата на великій висоті);

– демонстрація доступної системи теплозахисту космічних апаратів під час входу в атмосферу (вже було проведено тест – скидання зі стратостата на великій висоті); перспективний чотиришаровий СО2-скрубер для видалення вуглекислого газу з атмосфери (водяна пара повертається в неї, а СО2 виводиться за борт або використовується під час виробництва води);

Завантаження матеріалів для досліджень; безмозка істота