На дорозі Київ – Чоп частково обмежили рух

У Київській області тимчасово перекрили ділянку траси М-06 через будівництво розв‘язки, повідомляє 24 Канал.

На дорозі М-06 Київ – Чоп поблизу Стоянки (км 21+767) будують транспортну розв'язку. На даному етапі будівництва підрядник розпочав бетонування прогонової будови. Через це 11-13 серпня буде частково закрита смуга для руху автотранспорту у напрямку м. Львів.

"Завершено роботи з влаштування тимчасових стійок, опалубки, влаштвано арматурний каркас на прогоновій будові естакади №2. Наступний етап - бетонування. Кран, бетононасос та бетонозмішувач - вся ця важка будівельна техніка буде розміщена на проїзній частині для проведення будівельних робіт" , - повідомляють в Укравтодорі.