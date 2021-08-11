У Pfizer заявили, що населенню може знадобитися третя доза

Представники компанії BioNTech, які розробили разом з фармацевтичною корпорацією Pfizer вакцину від Covid-19, вважають, що на тлі циркуляції штамів коронавірусу може знадобитися введення третьої дози препарату. Про це, з посиланням на головного медичного спеціаліста компанії Озлем Тюречі, повідомляє Вести.

"Ми припускаємо, що третя доза може знадобитися протягом 6-12 місяців після повного курсу вакцинації для підтримки найвищого рівня захисту", - заявила медпредставник під час представлення фінансових результатів діяльності компанії.

Тюречі зазначила, що, хоча нинішні дослідження показують "повноцінну ефективність вакцини проти циркулюючих варіантів" коронавірусу, третя доза препарату ініціює "міцну нейтралізуючу відповідь" проти штамів "дельта" і "бета" Covid-19.

"При цьому, в BioNTech не розглядають варіант доопрацювання вакцини для боротьби зі штамом" дельта", - відзначають у виданні.

Однак глава фармкомпанії Угур Шахін уточнив, що такий стан справ може змінитися з появою наступних варіантів Covid-19.