Де Дзербі прокоментував перемогу над Генком у кваліфікації ЛЧ

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі підбив підсумки протистояння з бельгійським "Генком" у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє УНИАН.

"Це дуже складна перемога, тому що "Генк" - сильна команда, і ми не забили стільки голів, скільки заслужили. Така команда, як наша, повинна вже в першому таймі закривати результат" , - підкреслив Де Дзербі.

Італійський фахівець зазначив, що "Шахтар" не повинен прощати суперника: