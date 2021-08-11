Байден заблукав на вході в Білий дім
Президент США Джо Байден проігнорував вказівки агента безпеки на вході в Білий дім. Відеозапис інциденту опублікували в Twitter, повідомляє Лента.Ру.
Американський лідер повернувся до Вашингтона з ділової поїздки в штат Делавер. На записі видно, як агент вказав йому заходити в Білий дім по спеціальній доріжці, а сам пройшов вперед по траві. Однак політик не прислухався до рекомендації та пішов по газону за співробітником служб безпеки.
Цей випадок спровокував нову хвилю критики на адресу 78-річного Байдена. Республіканські політики обурилися тим, що президент заблукав на вході у свою резиденцію, і в черговий раз поставили під сумнів його когнітивні здібності.
У червні від найстаршого президента США вже вимагали пройти когнітивний тест, щоб довести, що він "розумово готовий" очолювати країну. Колишній лікар наступника Байдена на посаді глави держави Дональда Трампа і ще 13 республіканців з Палати представників заявили про розумовий занепад і забудькуватість лідера, вказали на його регулярні "помилки" і закликали оприлюднити результати тесту.