Байден заблукав на вході в Білий дім

Президент США Джо Байден проігнорував вказівки агента безпеки на вході в Білий дім. Відеозапис інциденту опублікували в Twitter, повідомляє Лента.Ру.

Американський лідер повернувся до Вашингтона з ділової поїздки в штат Делавер. На записі видно, як агент вказав йому заходити в Білий дім по спеціальній доріжці, а сам пройшов вперед по траві. Однак політик не прислухався до рекомендації та пішов по газону за співробітником служб безпеки.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington , Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR - The Hill (@thehill) August 10, 2021

Цей випадок спровокував нову хвилю критики на адресу 78-річного Байдена. Республіканські політики обурилися тим, що президент заблукав на вході у свою резиденцію, і в черговий раз поставили під сумнів його когнітивні здібності.

У червні від найстаршого президента США вже вимагали пройти когнітивний тест, щоб довести, що він "розумово готовий" очолювати країну. Колишній лікар наступника Байдена на посаді глави держави Дональда Трампа і ще 13 республіканців з Палати представників заявили про розумовий занепад і забудькуватість лідера, вказали на його регулярні "помилки" і закликали оприлюднити результати тесту.