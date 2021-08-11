В Україні на найбільшому флагштоку встановлюють новий тризуб

До Дня прапора та 30-річчя незалежності України у столиці оновлять тризуб на найбільшому флагштоку країни, що встановлений на київських схилах. Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Ми оновлюємо тризуб на верхівці найбільшого флагштока в країні, який ми встановили в столиці рік тому. Конструкція тризуба буде більш легкою та оснащеною поворотним механізмом", – зазначив Вячеслав Непоп.

Новий тризуб виготовили на одному зі столичних підприємств. Підготовку до монтажу конструкції розпочали сьогодні і завершать її встановлювати напередодні Дня прапора – до 23 серпня.

"Окрім того, місто постійно дбає про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагштока в належному стані. Тому ми регулярно здійснюємо регламентні роботи на меморіалі, де встановлений найбільший прапор. Зокрема, фахівці перевіряють клемні з’єднання та відкриті контакти споруди, дистанційний пульт та шафи керування прапором, підйомні механізми підняття прапора", – додав Вячеслав Непоп.

Споруду флагштока за ініціативи мера столиці Віталія Кличка та за кошти меценатів відкрили в 2020 році до Дня прапора України.

На сьогодні це найбільший флагшток в Україні висотою в майже 90 метрів та вагою в 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.