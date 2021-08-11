Озвучені терміни завершення ремонту траси до озера Світязь

У Волинській області відновлюють шляхи до туристичного "магніту" – озера Світязь, зокрема, трасу Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/, що пролягає вздовж північної сторони водойми, повідомляє УНИАН.

Ремонт проводять в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", роботи планують завершити вже в жовтні.

Зараз робочі видаляють порослі у смузі відведення та укладають шари основи зі щебенево-піщаної суміші.

На відтинку від села Пульмо до урочища "Гряда" замість зношеного білощебеневого та ґрунтового покриття зводять багатошаровий міцний дорожній одяг з асфальтованим покриттям.

"Проектною документацією передбачено влаштування двох шарів основи, поверх якої - два шари асфальту, нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, влаштування тротуару на всій протяжності ділянки з боку прибережної смуги Світязя, облаштування узбіч, а також ремонт розташованого на цій ділянці мосту", - йдеться в повідомленні Служби автомобільних доріг Волинської області.

З 13,2 км протяжності траси потребувало невідкладного відновлення 5,6 км шляху. Цьогоріч це третя дорога на території Шаччини, що відновлюється у рамках президентської програми "Велике будівництво". Загалом фахівці вже відремонтували понад 26 км автошляху Т-03-02 та всю дорогу Т-03-06 – 22,5 км.