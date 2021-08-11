Ставки на спорт для новичков

Для тех, кто решил начать делать ставки на спорт в Украине, а точнее, в ее букмекерских конторах (БК), нужно знать ответ на вопрос, действительно ли доход таким путем реален. Некоторые из новичков ищут данный ответ в интернете, делая запросы поисковым системам, как разбогатеть на спортивных пари.

Существуют определенные советы и разъяснения от мастеров своего дела, напрямую знакомых с работой букмекерских кантор. Стоит заметить то, что перед выбором такой компании и регистрацией новичку нужно выяснить, что собой представляют основные термины беттинга (ставок на спорт) и в чем их суть, а уже потом «считать» потенциальный доход.

Без сомнения, делая пари, можно поднять огромные деньги. Правда, успех придет, если освоить необходимые знания, уметь вовремя сказать «стоп», не руководствоваться азартом и идти к правильно поставленным целям.

Какое представление имеют пари (ставки) на спорт?

Ставки на спорт в букмекерской конторе – пари особого характера, которое заключаются букмекерами с одной стороны и игроками с другой. Суть несложная: пройдя регистрацию на понравившемся сайте или побывав в разделе приема ставок, пользователь осуществляет прогноз на конкретное событие. Ставить разрешается на матчи (спортивные и киберспортивные).

Дальше игрок определяется с суммой ставки и нажимает кнопку подтверждения. В случае удачных предположений пари будет выигрышным. Тогда на счет клиента зачисляется не только сумма ставки, но и соответствующий процент. Если прогноз неверный – клиент остается ни с чем.

Каждое пари имеет свой коэффициент. Его предоставляет букмекер, опираясь на статистику команд, игроков и других признаков. Это число дает понятие вероятности того, что пари будет удачным.

Украинские БК работают с коэффициентами, разработанными по европейским стандартам и имеющими вид десятичной дроби (1,87). Когда пользовательское предположение оказывается правильным, размер ставки умножается на привязанный к ней коэффициент, что будет составлять выигрыш, который зачисляется на клиентский счет. Но чистая прибыль равна разнице общего дохода и суммы сыгравшей ставки.

Коэффициенты изменчивы. В особенности такое явление характерно для событий, проходящих вживую, когда пари осуществляется по течению игры. На оценки имеют влияние количество и суммы произведенных ставок. Много профессионалов в этой сфере часто говорят, что коэффициент – это «цена». Пользователь имеет выбор сделать ставку по предложенной БК цене или просто отказаться от нее.

Реально ли получить доход на спортивных пари?

Получать доход со ставок можно. Этот факт подтверждается рейтинговыми таблицами прогнозистов, дающих понятие об удачном или неудачном исходе спортивных предположений, предоставляемых аналитиками.

Все статистические данные находятся в свободном доступе, например, в таком разделе, как история ставок от Sportarena. Часто эксперты не делают прогнозы, но, тем не менее, они имеют понятие в тонкостях выбранного вида спорта.

Нужно помнить, что даже отличное понимание спортивной или киберспортивной дисциплины и статистики игроков не дает гарантии стопроцентной удачи. Но все же заработать, играя в БК, вполне реально. Для этого нужно уметь рационально управлять имеющимися финансами и качественно обрабатывать информацию.

Существуют определенные параметры работы:

Не опускать руки после первой неудачи. Играя в БК, пользователи в первую очередь должны получать удовольствие. Лучше всего это правило подходит для новичков, решивших заняться ставками на спорт. Каждый прогноз, может быть как удачным, осчастливив при этом игрока, так и не очень, лишив его всего. Вот почему не надо отступать после первых неудач и адекватно принимать тот факт, что не всегда пари будут выигрышными. Данную деятельность стоит приравнивать к хобби по таким причинам:

Это дает пользователю умение сохранять трезвость ума и рационально распределять свои финансы. Ни при каких обстоятельствах нельзя ставить всю сумму. Лучший размер ставки - 10% от имеющегося баланса, что поможет новичку задействовать аналитические способности и навыки прогнозирования, а не постоянно искать виновных.

Каждая игра имеет отдачу – предпочитая пари на спорт, игрок переживает увлекательные ощущения, когда смотрит трансляцию. Главное требование для успеха – больше холодного расчета и установленные границы возможностей.

Полный контроль существующего баланса (банкролла). Большинство новичков допускают большую ошибку – они ставят на кон все средства, находящиеся на счету. Лучше делать ставку на такую сумму, с которой не жалко будет расстаться. В случае выигрыша не нужно тотчас поднимать размер последующих ставок. Оказавшись в проигрыше, некоторые беттеры желают отыграться и ставят очередные суммы на высокий коэффициент. Когда процент ставки оказывается приличным, игроки забывают все то, что было до, и желают получить еще денежек. Это основы простой психологии. Если пользователь подходит к своей деятельности в БК ответственно, необходимо вести аналитику всех проведенных пари, производя учет успешных и неуспешных. Статистический раздел присутствует в личных кабинетах практически всех БК.

Умение обрабатывать имеющуюся информацию. При желании делать ставки на спорт необходимо запастись немалым терпением и уметь обрабатывать информацию. Пользователям, желающим быть успешными, необходимо точно соотносить факты и анализировать статистику. Для того чтобы ставка сработала, одной веры в победу мало. Важно понимать, какое физическое состояние игроков в данный момент, насколько точно подобран состав команд и др. Не стоит забывать, что в любой игре букмекер имеет преимущество математического характера. Без сомнения, есть игроки, делающие предположения о победителе лучше, чем профессиональные аналитики, но это далеко не начинающие беттеры.

Обучение мастерству спортивных ставок

В начале работы со ставками каждому пользователю необходимо знать главные термины. Линия любой БК имеет большой перечень исходов, не ограничивающихся победой или тоталом. Много фирм предоставляют широкую роспись, где дается более 500 вариантов на наиболее популярные игры.

Несмотря на это, существуют сложные пари, которые без соответствующих знаний лучше не делать. Если новичок проводит такие «эксперименты», это может привести к существенным убыткам. Нужно помнить: среди множества букмекерских предложений проведения пари можно ставить как на азиатский, так и европейский гандикап. Они имеют много одинаковых характеристик, но рассчитываются по-разному. К тому же расчеты проводятся на основе разных источников, которые варьируются. Это влечет за собой неудачи для клиента.

Во избежание постоянных проигрышей необходимо получать знания и принять во внимание нюансы, которые могут появиться при расчете пари. Необходимо обращать внимание на коэффициенты и не ставить на переоцененные результаты. Результатом такого решения может быть неудача на расстоянии. Умение рационально и качественно анализировать результаты мачта приходит с опытом.

Принцип работы ставок на спорт

Начиная деятельность в БК, необходимо сразу решить, сколько игрок готов ставить каждый месяц. Не стоит поднимать банк даже при успешных первоначальных результатах. Также нежелательно поднимать размер ставок и не огорчаться, если доход будет меньшим, чем хотелось.

Начинающий пользователь самостоятельно вникает в его специфику и осознает, каким образом происходит игра на расстоянии. Все необходимые навыки приходят с опытом. Нужно определиться с требованиями при выборе БК. Заключая пари, важно правильно выбрать игру и коэффициент.

Направления БК кардинально отличаются: у одних принимаются ставки более чем на 50 видов спорта, у других – на 20. На сегодняшний день рынок БК переполнен. Компании сражаются за первенство, предоставляя игрокам лучшие условия.

Основным показателем при выборе букмекера выступают коэффициенты и размер маржи. Разные фирмы предлагают отличающиеся на несколько десятых коэффициенты, что имеет немалое значение на расстоянии. Множество новичков, начиная свой путь, делают ставки на команды и игроков, руководствуясь личной симпатией. Такое решение неверно, ведь в этом случае верх берут эмоции, и пользователь не может объективно оценивать ситуацию. Как результат – большая вероятность неудач и поражения. Только разделяя эмоции и ставки, можно добиться приличных выигрышей. Речь идет не о сделанной ставке на единственный имеющийся матч, которая не сыграла, а о том, что не следует принимать неудачи слишком серьезно. Это перекроет все положительное от дальнейших выигрышей. Решив делать деньги на беттинге, следует помнить, что необходимо всегда держать разум в тонусе, грамотно распоряжаться финансами и четко анализировать полученную информацию.