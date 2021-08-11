ВООЗ закликала припинити вакцинну нерівність у світі

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) висловили сильне невдоволення ситуацією з нерівністю в розподілі вакцин між країнами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами високопоставленого радника гендиректора ВООЗ Брюса Ейлворда, світові лідери та глави фармацевтичних компаній мають вжити заходів для того, щоб покласти край "ганебній" вакцинній нерівності.

"У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б відіграти ключову роль у вирішенні проблеми нерівності. Це люди, які очолюють великі компанії, що займаються цим (вакцинами - ред.). Це ті, хто є главами держав, котрі укладають контракти на вакцини, а також це люди, які очолюють країни, що виробляють вакцини", - сказав Ейлворд.