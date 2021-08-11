ПУМБ відсудив у Укрзалізниці 58 млн гривень

Госпсуд Києва частково задовольнив позов ПУМБ до "Укрзалізниці" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 58 млн грн пені й 3% річних за неналежне виконання "Донецькою залізницею" умов трьох кредитних договорів, зобов`язання за якими перейшли до "Укрзалізниці" в порядку правонаступництва, повідомляє Finbalance.

У грудні 2020 року Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу “Укрзалізниці” та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва, яким було задоволено позов ПУМБ і стягнуто з “Укрзалізниці” 22 млн дол. заборгованості “Донецької залізниці” за кредитними договорами 2013 року.

Нагадаємо, в червні 2020 року “Укрзалізниця” повідомила, що Велика Палата Верховного Суду визнала її правонаступником ДП «Донецька залізниця» з дати держреєстрації акціонерного товариства - 21.10.2015. Це означає, що УЗ буде зобов’язана погасити всі борги ДП «Донецька залізниця», не отримавши при цьому від останнього жодного майна до статутного капіталу (при тому, що в ОРДЛО - понад 20 тис. вантажних вагонів УЗ, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів та понад 300 локомотивів).

Як уточнювала УЗ, за приблизними підрахунками сума зобов’язань ДП «Донецька залізниця» перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн, у т.ч. перед Сбербанком - 3,5 млрд грн, ВТБ Банком - 1,2 млрд грн.