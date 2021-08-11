У Німеччині запровадили обов'язкове тестування для невакцинованих

У Німеччині запроваджують обов'язкове тестування для невакцинованих від коронавірусу людей для відвідування заходів у закритих приміщеннях, повідомляє Европейская правда.

Норма набуває чинності з 23 серпня та діятиме для відвідування різних закладів та заходів, що проходять у закритих приміщеннях.

З 23 серпня всі особи, які не вакциновані повністю або ж не перехворіли на COVID в останні шість місяців, мають надати або швидкий тест на антиген, термін дії якого становить 24 години, або ж ПЛР-тест, зроблений щонайбільше 48 годин тому. Це правило не поширюється на дітей до 6 років та школярів.

Зокрема, невакциновані особи мають надавати тести для відвідування перукарень, косметичних салонів, фітнес-студій, проживання в готелях (в цьому випадку тестуватися необхідно двічі на тиждень).

Також тести потрібні для відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку, кафе, ресторанів та барів, кінотеатрів, заходів та урочистостей.

При цьому федеральні землі можуть повністю або частково призупинити дію цієї норми за умови, якщо рівень інфікування в певному районі становить не більше 35 нових випадків на 100 тисяч населення за сім днів.

Наразі повне щеплення у Німеччині отримали 55,1% населення.