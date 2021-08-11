Українці у червні зменшили борги за комуналку

У червні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги склав 66,4 млрд грн, що на 2,5 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (68,9 млрд грн), повідомляє Finance.ua.

Динаміка заборгованості:

заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 24,7 млрд грн;

за постачання теплової енергії та гарячої води – 21,5 млрд грн;

за постачання та розподіл електричної енергії – 7,1 млрд грн;

за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млрд грн;

за управління багатоквартирним будинком – 5,5 млрд грн;

за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн.

Регіони. В червні найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (5 251,109 млн гривень), Харківській (4,136 млрд грн) і Дніпропетровської (2,843 млрд грн) областях; за газопостачання – в Донецькій (3,149 млрд грн), Дніпропетровській (2,226 млрд грн) і Одеській (3,578 млрд грн) областях.

Найбільша заборгованість по квартирній платі в червні зафіксована в Києві (1,167 млрд грн), Дніпропетровській (1,058 млрд грн) і Харківській (463,919 млн гривень) областях.