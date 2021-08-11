Українську полярну станцію замело снігом
Полярну українську станцію Академік Вернадський замело снігом. Напередодні вночі тут лютувала заметіль, температура повітря опустилася до 12 градусів морозу, повідомляє Кореспондент.
Така погода принесла сильні снігопади і мороз.
"Вітер понад 33 метри в секунду, снігопади і мороз -12 ° С, що відчувається майже як -38 ° С: в Антарктиду нарешті прийшла зима", - йдеться в повідомленні.
Полярники додали, що острів Галіндез накрила сильна завірюха з рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру - 33,2 метра в секунду.
"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили один одного на відстані шести-семи метрів. Просто здувало з ніг!", - поділився кухар Артем Ігнатенкo.
Зараз висота снігового покриву - 196 сантиметрів. Однак українські полярники не сумують і зустрічають антарктичну зиму
"в піднесеному настрої".