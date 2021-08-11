Українську полярну станцію замело снігом

Полярну українську станцію Академік Вернадський замело снігом. Напередодні вночі тут лютувала заметіль, температура повітря опустилася до 12 градусів морозу, повідомляє Кореспондент.

Така погода﻿ принесла сильні снігопади і мороз.

"Вітер понад 33 метри в секунду, снігопади і мороз -12 ° С, що відчувається майже як -38 ° С: в Антарктиду нарешті прийшла зима", - йдеться в повідомленні.

Полярники додали, що острів Галіндез накрила сильна завірюха з рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру - 33,2 метра в секунду.

"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили один одного на відстані шести-семи метрів. Просто здувало з ніг!", - поділився кухар Артем Ігнатенкo.