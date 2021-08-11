Як заготовити кабачки на зиму: прості рецепти
Кабачки практично універсальні: з них готують холодні закуски, гарячі страви, десерти. Також можна зберегти ці корисні овочі на зиму, повідомляє Профиль.
Три простих рецепта заготовок.
Аджика з кабачків
Для приготування аджики будуть потрібні наступні інгредієнти:
- очищені кабачки - 3 кг;
- морква - 500 г;
- солодкий перець - 500 г;
- томати - 1,5 кг;
- головки часнику - 5 шт. (Для більш гострого смаку - 6);
- оцет - 100 мл;
- рафінована рослинна олія - 1 стакан;
- мелений червоний пекучий перець - 2,5 ст. л. (3 ст. Л для посилення смаку), сіль - 2,5 ст. л, цукор - 100 г.
Для приготування аджики необхідно:
- промити овочі, прокрутити їх через м'ясорубку;
- часник пропустити через прес ( "чеснокодавку");
- додати спеції (цукор, червоний перець, сіль), масло;
- варити 35-40 хв;
- покласти часник, варити ще 5 хв;
- влити оцет, готувати 2 хв;
- розкласти по стерилізованим банкам;
- закатати кришками.
Банки з аджикою слід виставити на стіл і накрити щільною тканиною. Дочекатися, поки повністю охолонуть .
мариновані кабачки
Для цього рецепта потрібні наступні продукти:
- кабачки - 3 кг;
- морква - 3 шт (середніх);
- кріп (5 парасольок);
- масло рослинне - 0,5 склянки;
- пропущений через прес часник - 0,5 склянки;
- оцет (9% -ий) - 0,5 склянки;
- цукровий пісок - 0,5 склянки;
- чорний мелений перець - 1 ст.л, сіль - 2 ст.л.
Овочі необхідно вимити. Кабачки нарізати кубиками розміром 1 на 1 см, покласти в каструлю. Моркву тонко порізати кружальцями, додати в місткість. Далі слід внести решту інгредієнтів і ретельно все перемішати.
Через 3 години кабачки потрібно розкласти в стерилізовані банки невеликого розміру, накрити кришками, стерилізувати протягом 15-20 хв. Закрити кришки, перевернути, укутати щільною тканиною, дати повністю охолонути.
Кабачки "Барви літа"
Для цього рецепта будуть необхідні (з розрахунку на 7 банок по 1 л):
- кабачки - 10-14 шт;
- помідори - 3-4 шт;
- морква - 1-2 шт;
- кріп - 14 парасольок;
- вода - 5 л;
- оцет столовий, 9% -й - 2 склянки;
- часник - 3-4 головки;
- сіль - 6 ст.л, цукровий пісок - 8 ст.л;
- перець чорний горошком - 25-28 шт, перець духмяний - 14-21 шт.
На дно кожної банки потрібно покласти чорний і запашний перець за смаком. Потім укласти нарізані кружальцями кабачки, моркву, томати. Додати порізаний невеликими шматочками часник, парасольки кропу.
Для розсолу: залити в каструлю воду, оцет, покласти сіль і цукор, закип'ятити. Гарячий розсіл залити в банки, поставити їх у високу (на 5-7 л) місткість з киплячою на повільному вогні водою, простерилізувати протягом 7-10 хвилин, закатати кришками.
Експерти рекомендують при стерилізації банок вистилати дно каструлі бавовняною тканиною або рушником. Також можна використовувати спеціальні дерев'яні решітки. Це необхідно для того, щоб скляні посудини не лопнули.