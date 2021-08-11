Як заготовити кабачки на зиму: прості рецепти

Кабачки практично універсальні: з них готують холодні закуски, гарячі страви, десерти. Також можна зберегти ці корисні овочі на зиму, повідомляє Профиль.

Три простих рецепта заготовок.

Аджика з кабачків

Для приготування аджики будуть потрібні наступні інгредієнти:

очищені кабачки - 3 кг;

морква - 500 г;

солодкий перець - 500 г;

томати - 1,5 кг;

головки часнику - 5 шт. (Для більш гострого смаку - 6);

оцет - 100 мл;

рафінована рослинна олія - 1 стакан;

мелений червоний пекучий перець - 2,5 ст. л. (3 ст. Л для посилення смаку), сіль - 2,5 ст. л, цукор - 100 г.

Для приготування аджики необхідно:

промити овочі, прокрутити їх через м'ясорубку;

часник пропустити через прес ( "чеснокодавку");

додати спеції (цукор, червоний перець, сіль), масло;

варити 35-40 хв;

покласти часник, варити ще 5 хв;

влити оцет, готувати 2 хв;

розкласти по стерилізованим банкам;

закатати кришками.

Банки з аджикою слід виставити на стіл і накрити щільною тканиною. Дочекатися, поки повністю охолонуть .

мариновані кабачки

Для цього рецепта потрібні наступні продукти:

кабачки - 3 кг;

морква - 3 шт (середніх);

кріп (5 парасольок);

масло рослинне - 0,5 склянки;

пропущений через прес часник - 0,5 склянки;

оцет (9% -ий) - 0,5 склянки;

цукровий пісок - 0,5 склянки;

чорний мелений перець - 1 ст.л, сіль - 2 ст.л.

Овочі необхідно вимити. Кабачки нарізати кубиками розміром 1 на 1 см, покласти в каструлю. Моркву тонко порізати кружальцями, додати в місткість. Далі слід внести решту інгредієнтів і ретельно все перемішати.

Через 3 години кабачки потрібно розкласти в стерилізовані банки невеликого розміру, накрити кришками, стерилізувати протягом 15-20 хв. Закрити кришки, перевернути, укутати щільною тканиною, дати повністю охолонути.

Кабачки "Барви літа"

Для цього рецепта будуть необхідні (з розрахунку на 7 банок по 1 л):

кабачки - 10-14 шт;

помідори - 3-4 шт;

морква - 1-2 шт;

кріп - 14 парасольок;

вода - 5 л;

оцет столовий, 9% -й - 2 склянки;

часник - 3-4 головки;

сіль - 6 ст.л, цукровий пісок - 8 ст.л;

перець чорний горошком - 25-28 шт, перець духмяний - 14-21 шт.

На дно кожної банки потрібно покласти чорний і запашний перець за смаком. Потім укласти нарізані кружальцями кабачки, моркву, томати. Додати порізаний невеликими шматочками часник, парасольки кропу.

Для розсолу: залити в каструлю воду, оцет, покласти сіль і цукор, закип'ятити. Гарячий розсіл залити в банки, поставити їх у високу (на 5-7 л) місткість з киплячою на повільному вогні водою, простерилізувати протягом 7-10 хвилин, закатати кришками.

Експерти рекомендують при стерилізації банок вистилати дно каструлі бавовняною тканиною або рушником. Також можна використовувати спеціальні дерев'яні решітки. Це необхідно для того, щоб скляні посудини не лопнули.