За газ пропонують платити рівномірними частинами: тарифи і умови

Попри вигідність річного фіксованого тарифного плану українські постачальники підготували й цікаві альтернативні цінові пропозиції – сезонні, повідомляє ГазПравда.

У даному випадку йдеться про опалювальний сезон: споживачі матимуть змогу купувати газ за спеціальними умовами.

Найпоширеніша сезонна пропозиція цього року – тарифні плани з рівномірною оплатою, тобто можливістю сплачувати за паливо рівномірними частинами щомісяця.

Загальна сума до сплати у таких тарифних планах визначається відповідно до об’єму газу, який клієнт у середньому споживає протягом опалювального сезону. А далі цю суму людина платить рівномірними частинами щомісяця.

Вартість кубометра газу при цьому обіцяють однакову до самого кінця опалювального сезону. Таким чином можна уникнути пікового навантаження на сімейний бюджет у найхолодніші зимові місяці, рівномірно розподіливши витрати на решту місяців.

Такі тарифні плани, зокрема, пропонують Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», а також регіональні газзбути, що працюють під брендом «Твій Газзбут».

Що стосується вартості кубометра газу в цих сезонних пропозиціях, то вона – ідентична річній базовій. Зважаючи на рекордне подорожчання газу в світі, запропонувати нижчі ціни, аніж у річних фіксованих контрактах, постачальники не змогли.

Зокрема, Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала ціну 7,96 грн (у разі сплати до 15 числа в особистому кабінеті або чат-боті діє додаткова знижка 1% - тобто ціна кубометра може скласти 7,88 грн). Термін дії тарифу – з 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Підключитися до пропозиції можна до 31 жовтня.

Регіональні газзбути, що працюють під брендом «Твій Газзбут», запропонували ціну 7,99 грн за кубометр. Термін дії – з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Але підключитися до тарифу можливо лише до 31 серпня.

Таким чином, сезонні тарифні плани дешевшими за річні не будуть. Проте інструмент рівномірної оплати дозволить людям краще розподілити навантаження на сімейний бюджет і таким чином уникнути великих рахунків узимку. Саме такою можливістю сезонні тарифи й приваблюють споживачів.