Україна безболісно проведе пікові виплати за держборгом у вересні
Україна у вересні безболісно проведе пікові виплати за державним боргом, кошти є, повідомив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко, повідомляє Интерфакс-Украина.
"У липні ми зробили значний транш боргових платежів. Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є", - сказав він в інтерв'ю.
Любченко відмітив перевиконання плану з надходжень до дохідної частини держбюджету з боку Державної податкової служби, виконання розпису за доходами з боку Держмитслужби.
"При тому що Україна виконала всі цільові орієнтири, які ставилися. З того, що в зоні моєї відповідальності, то Верховна Рада навіть прийняла в першому читанні законопроект про корпоративне управління. Це величезний крок уперед. Крім того, МВФ затвердила рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько $ 2,7 млрд. Це в тому числі дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - пояснив Любченко.