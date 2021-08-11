Україна безболісно проведе пікові виплати за держборгом у вересні

Україна у вересні безболісно проведе пікові виплати за державним боргом, кошти є, повідомив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"У липні ми зробили значний транш боргових платежів. Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є" , - сказав він в інтерв'ю.

Любченко відмітив перевиконання плану з надходжень до дохідної частини держбюджету з боку Державної податкової служби, виконання розпису за доходами з боку Держмитслужби.