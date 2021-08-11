У МОЗ повідомили, які ослаблення можуть ввести для вакцинованих

Міністерство охорони здоров'я може ввести ослаблення під час карантину для вакцинованих від COVID-19 громадян﻿. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Деловая столица.

"Якщо навіть в регіоні буде оголошено червоний рівень небезпеки… і система охорони здоровʼя буде вимагати від держави більш жорстких обмежень, то, незважаючи на це, дозволимо функціонувати певним закладам, наприклад школам, якщо колектив вчителів буде вакциновано більше ніж на 80%. Також, можливо, до шкіл додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи" , — заявив Ляшко.

"Також економіка країни не повинна впасти, бо від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівлі препаратів тощо" , — підкреслив міністр.

Ляшко додав, що в умовах карантину, коли всі будуть закриватися, для вакцинованих зможуть відкривати певні блага.

"Тому потрібно провакцинуватися, зробити колективний імунітет і забути про будь-який розподіл" , — підсумував глава МОЗ.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що недопуск невакцинованих проти COVID-19 педагога до роботи зараз є незаконним.