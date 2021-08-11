Слава Камінська відпочиває в Одесі з екскоханим Едгаром

Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська з дітьми відпочиває в Одесі. Артистка оприлюднювала фото з чоловіком, проте не показувала його обличчя. Тепер вона розсекретила, що у відпустці ще й з екскоханим Едгаром Камінським, повідомляє 24 Канал.

Сезон літніх відпусток в розпалі! Слава Камінська нещодавно повернулася з Каппадокії, де відсвяткувала день народження, а тепер повезла дітей до моря.

В інстаграмі зірка поширила декілька кадрів з сімейного відпочинку в Одесі. Слава оприлюднила фото з аквапарку, на якому позувала з донькою, сином і колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Невідомо, чи ексзакохані возз'єдналися лише на відпочинку, чи між ними досі є почуття. Однак на обличчях батьків і дітей сяють усмішки. Схоже, що такий спільний відпочинок їм неабияк подобається.

"Немає нічого прекраснішого, ніж бачити обличчя своїх дітей щасливими," , – написала Слава під фото.