Газпром продовжує скорочувати поставки газу в Європу

Фізичний потік газу по газопроводу "Ямал-Європа" вранці 11 серпня впав у півтора рази до середнього рівня попереднього дня, показали дані німецького газотранспортного оператора Gascade, повідомляє "Интерфакс".

У вівторок 10 серпня о середньому по магістралі поставлялося на вході в газотранспортну систему ФРН по 1,5 млн кубометрів на годину, то з початком середи потік знизився до 1 млн кубів на годину. Уточнена заявка на транзит (реномінація) на середу відповідає досягнутим рівням, свідчать дані Gascade.

З 5 серпня, коли сталася пожежа на Уренгойському заводі "Газпрому", постачання на вході в газотранспортну систему Німеччини в середньому становило близько 1,5 млн кубометрів на годину (ушг неділю потік знижувався і до 1,4 млн кубів на годину). Вранці 10 серпня поставки збільшувалися до 1,8 млн кубометрів на годину, але цей рівень зберігався тільки три години.

5 серпня сталася пожежа на установці деетанізаціі конденсату першої черги Уренгойського заводу з підготовки конденсату до транспортування ТОВ "Газпром переробка". Завод входить в Уренгойський газодобувний комплекс, який забезпечує прийом і переробку нестабільного газового конденсату найбільших родовищ Надим-Пур-Тазовского регіону - головної газоносної провінції в Росії.

Процес стабілізації конденсату, що видобувається разом з природним газом, нерозривно пов'язаний з видобутком газу. Через пожежу завод повністю зупинив прийом сировини - це призвело до істотного зниження видобутку "Газпрому". Компанії довелося екстрено почати відбір з підземних сховищ в Європі і Росії; знизилися фізичні поставки газу на експорт по газопроводу "Ямал-Європа", який знаходиться в тому ж газотранспортному коридорі, що і аварійний завод.