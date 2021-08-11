Які обов’язки та борги передаються зі спадщиною

Коли мова йде про спадщину, як правило, спадкоємці звикли розраховувати тільки на матеріальні статки та визначені права. Але не слід забувати і про обов'язки спадкодавця, зокрема фінансові борги.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції﻿.

Згідно з чинним законодавством, разом з правами до складу спадщини входять обов'язки, що на момент відкриття спадщини належали спадкодавцеві та не припинилися через його смерть.

У спадщину переходять обов'язки:

- які випливають з цивільно-правових договорів;

- з відшкодування матеріальної шкоди (збитків), моральної шкоди (присудженої судом за життя спадкодавця);

- по виплаті неустойки у вигляді штрафу або пені (присудженої судом за життя спадкодавця);

- витрати на утримання, догляд, лікування, поховання спадкодавця (але не більше, ніж за 3 роки);

- за договором оренди житла з викупом.

Наприклад, після смерті боржника відбувається заміна його в кредитному зобов'язанні на спадкоємця, який надалі несе відповідальність перед банком у межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Обов'язок плати за зобов'язаннями покладається на спадкоємця, що прийняв спадщину. Водночас, не важливо - успадковує особа за законом або за заповітом.

Кожен зі спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.