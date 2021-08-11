Які обов’язки та борги передаються зі спадщиною

Які обов’язки та борги передаються зі спадщиною

Коли мова йде про спадщину, як правило, спадкоємці звикли розраховувати тільки на матеріальні статки та визначені права. Але не слід забувати і про обов'язки спадкодавця, зокрема фінансові борги.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції﻿.

Згідно з чинним законодавством, разом з правами до складу спадщини входять обов'язки, що на момент відкриття спадщини належали спадкодавцеві та не припинилися через його смерть.

У спадщину переходять обов'язки:

- які випливають з цивільно-правових договорів;

- з відшкодування матеріальної шкоди (збитків), моральної шкоди (присудженої судом за життя спадкодавця);

- по виплаті неустойки у вигляді штрафу або пені (присудженої судом за життя спадкодавця);

- витрати на утримання, догляд, лікування, поховання спадкодавця (але не більше, ніж за 3 роки);

- за договором оренди житла з викупом.

Наприклад, після смерті боржника відбувається заміна його в кредитному зобов'язанні на спадкоємця, який надалі несе відповідальність перед банком у межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Обов'язок плати за зобов'язаннями покладається на спадкоємця, що прийняв спадщину. Водночас, не важливо - успадковує особа за законом або за заповітом.

Кожен зі спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

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