На Донбасі через обстріл окупантів загинув місцевий житель
Російські бойовики обстріляли село в Донецькій області, в результаті чого місцевий житель отримав смертельні поранення. Про це заявив керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Деловая столица.
Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій загинув літній чоловік.
"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", — написав Кириленко.
На місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.