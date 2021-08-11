На Донбасі через обстріл окупантів загинув місцевий житель

Російські бойовики обстріляли село в Донецькій області, в результаті чого місцевий житель отримав смертельні поранення.﻿ Про це заявив керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Деловая столица.

Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій загинув літній чоловік.

"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження" , — написав Кириленко.

На місце виїхали правоохоронці для з’ясування усіх обставин.