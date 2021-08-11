Кіберполіція заявила про новий вид шахрайства

Популярним видом шахрайства є списання аферистами коштів з рахунків українців, які виставляють номери своїх телефонів, що фактично є фінансовими номерами, під час розміщення оголошень в інтернеті, повідомляє УНІАН.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління протидії кіберзлочинам у місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України Іван Тимошенко.

"У більшості випадків, які ми проаналізували – майже в 90% випадків, номери телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу" , - поінформував Тимошенко.

Він розповів, що спіймана на цій шахрайській схемі аферистка розповіла правоохоронцям цікаву деталь: у процесі пошуку вона шукала найдорожчі товари, розуміючи, що на онлайн-банкінгу людини, яка виставляє на продаж якусь дорогу техніку, дорогу річ, може бути досить суттєва сума коштів.