СБУ викрила осередки інтернет-агентури спецслужб РФ

Кіберфахівці СБУ продовжують системно викривати в мережі інтернет-агентів, яких координують представники спецслужб РФ. За завданням "кураторів" зловмисники закликали до ведення агресивної війни та зміни меж державного кордону України, повідомляє СБУ.

Для проведення інформаційно-підривної діяльності ворожа агентура використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

У ході слідчих дій за місцями перебування зловмисників у різних регіонах України правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

У Чернігові:

до 3 років позбавлення волі засуджено агітатора, який через інтернет закликав до зміни меж держкордону нашої країни.

Для поширення провокаційних матеріалів він створював і адміністрував у соцмережах спеціалізовані групи.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.

У Маріуполі:

блоковано діяльність трьох учасників мережі ворожих інтернет-агентів. Зловмисники популяризували бойовиків незаконних збройних формувань і агітували за зміну меж державного кордону. Свої "публікації" вони розміщували у заборонених в Україні соцмережах.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмисникам про підозру за:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

На Запоріжжі:

викрито мешканця Бердянська, який розміщував на персональних сторінках однієї з соцмереж інформацію із закликами до повалення конституційного ладу.

За викритими фактами тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України.