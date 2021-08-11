Букмекери назвали фаворита Суперкубку УЄФА

"Челсі" вважається явним фаворитом Суперкубку УЄФА, в якому "сині" зустрінуться з переможцем Ліги Європи "Вільярреалом". Поєдинок відбудеться в середу, 11 серпня, на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті, повідомляє Обозреватель.

Букмекери оцінюють ймовірність перемоги лондонців в основний час коефіцієнтом 1,65, нічию – 3,75, а шанси іспанської команди представлені котируванням 5,50. На те, що "Челсі" виграє трофей, можна поставити за 1,33, а на "Вільярреал" – за 3,40.

Відзначимо, що команди раніше не зустрічалися між собою.

"Сині" стали переможцями Ліги чемпіонів 2020/21, залишивши "Манчестер Сіті" та українця Олександра Зінченка без трофея. Вони спробують завоювати другий Суперкубок УЄФА в своїй історії: єдину перемогу в цьому турнірі лондонці здобули в 1998 році, здолавши "Реал", а потім тричі поспіль поступилися у вирішальних поєдинках.

Що стосується "Вільярреала", то "жовта субмарина" несподівано виграла Лігу Європи в минулому сезоні, виявившись сильнішою за "Манчестер Юнайтед" у найдовшій в історії турніру серії пенальті, в межах якої з одинадцятиметрової позначки пробили всі 11 футболістів кожної з команд. Суперкубок УЄФА іспанці ще не завойовували.