МОЗ: майже 100% COVID-випадків були серед невакцинованих
За останні три місяці в Україні коронавірусом хворіли, в основному, невакциновані громадяни. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми проаналізували кількість захворювань за останні 3 місяці і промоніторили скільки серед них провакцинованих однієї дозою або тих, хто завершив повний курс щеплень. Серед усіх захворілих тільки 0,7% - люди, які були вакциновані і тільки 0,4% потрапили в стаціонар, а не в реанімаційні відділення", - зазначив міністр.
За його словами, необхідно вакцинуватися, щоб не боятися нової хвилі захворювань.
"Не потрібно нічого чекати. Потрібно зробити все можливе, щоб нова хвиля не наступила. Дотримуватися дистанцію, носити маску, обробляти руки антисептиком, якщо відсутня вода. Ці правила допоможуть захиститися не тільки від коронавірусу, але і від інших респіраторних захворювань і кишкової групи інфекцій", - додав Ляшко.