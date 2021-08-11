МОЗ: майже 100% COVID-випадків були серед невакцинованих

За останні три місяці в Україні коронавірусом хворіли, в основному, невакциновані громадяни. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми проаналізували кількість захворювань за останні 3 місяці і промоніторили скільки серед них провакцинованих однієї дозою або тих, хто завершив повний курс щеплень. Серед усіх захворілих тільки 0,7% - люди, які були вакциновані і тільки 0,4% потрапили в стаціонар, а не в реанімаційні відділення", - зазначив міністр.

За його словами, необхідно вакцинуватися, щоб не боятися нової хвилі захворювань.