Вчені розкрили найпростіший секрет щастя

Експерти з Британії з'ясували, як людині знайти щастя, докладаючи для цього мінімум зусиль. Підсумки експерименту дослідників показали, що найщасливішими є люди, які щодня застосовують на практиці власні таланти і завжди прислухаються в першу чергу до себе, а не до громадської думки, повідомляє Menslife.

У дослідженні британських науковців взяли участь 600 осіб: всіх їх підбирали з різних верств суспільства, вони перебували в абсолютно різному фінансовому становищі та мали досить різнопланові інтереси. Спочатку кожному добровольцю необхідно було відповісти на ряд питань, по якому вчені судили про таланти й особистих гідностях випробовуваних. Далі експерти поговорили з усіма респондентами, визначивши їх базовий рівень щастя.

В рамках другого етапу експерименту, що тривав тиждень добровольці протягом кожного дня обов'язково застосовували на практиці свої таланти і достоїнства, інтегруючи їх у звичайне життя. Провівши нове опитування, дослідники виявили цікавий факт: люди, які сумлінно виконували умови вчених і приділяли час власним талантам, зуміли позбутися від багатьох фобій, депресивного стану і відчуття невпевненості в собі.

Через пів року всі випробовувані знову пройшли анкетування вчених, що визначає рівень щастя. Ті, хто весь цей час продовжував застосовувати свої таланти і гідності в повсякденності, відчули радість власним життям. Крім того, науковці відзначили, що ще одним запорукою щастя є ігнорування думки оточуючих - за їхніми словами, прислухатися завжди потрібно в першу чергу саме до себе.