Проїзд у транспорті може подорожчати на 50% - експерт

Перевізники змушені піднімати зарплату персоналу, щоб утримати на робочих місцях в Україні. Є й інші чинники, які вказують на необхідність підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, повідомляє Голос UA.

Про це на пресконференції розповів директор консалтингової компанії «William Invest Expert» Віктор Медвідь.

«Планова інфляція за ПММ за рік близько 18%, з транспортних послуг - 9,2, з перевезень автотранспорту - 8,4. Це офіційні дані. Відповідно ми розуміємо, що мінімальний обсяг підвищення ціни це 10%, але ми розуміємо, що є питання відкладеного збільшення вартості, є накопичені моменти, які говорять, що ціна збільшується не пропорційно інфляції, а стрибкоподібно. Якщо ми беремо фактор заробітної плати, то вона збільшилася в галузі близько 25-30%. Неофіційна зарплата зросла більш суттєво. Щоб утримати персонал, перевізникам доведеться піднімати зарплату, скоріш за все, випереджальними темпами» , - сказав Віктор Медвідь.

Експерт вважає, що подорожчання вартості проїзду в громадському транспорті може відбутися не відразу, а протягом певного періоду.