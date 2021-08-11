Проїзд у транспорті може подорожчати на 50% - експерт
Перевізники змушені піднімати зарплату персоналу, щоб утримати на робочих місцях в Україні. Є й інші чинники, які вказують на необхідність підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, повідомляє Голос UA.
Про це на пресконференції розповів директор консалтингової компанії «William Invest Expert» Віктор Медвідь.
«Планова інфляція за ПММ за рік близько 18%, з транспортних послуг - 9,2, з перевезень автотранспорту - 8,4. Це офіційні дані. Відповідно ми розуміємо, що мінімальний обсяг підвищення ціни це 10%, але ми розуміємо, що є питання відкладеного збільшення вартості, є накопичені моменти, які говорять, що ціна збільшується не пропорційно інфляції, а стрибкоподібно. Якщо ми беремо фактор заробітної плати, то вона збільшилася в галузі близько 25-30%. Неофіційна зарплата зросла більш суттєво. Щоб утримати персонал, перевізникам доведеться піднімати зарплату, скоріш за все, випереджальними темпами», - сказав Віктор Медвідь.
Експерт вважає, що подорожчання вартості проїзду в громадському транспорті може відбутися не відразу, а протягом певного періоду.
«Об'єктивно оцінка можливості збільшення на 50% вартості проїзду, що було задекларовано перевізниками - з 8 до 12, з 10 до 15 гривень - має під собою конкретні ринкові підстави. Якщо це не буде разово, то, думаю, протягом пів року ми вийдемо на ці цифри», - зазначив Віктор Медвідь.