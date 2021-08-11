Зарплати освітян виростуть до 4000 доларів
Зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу реформи вищої освіти. Однак такі зарплати будуть отримувати не всі, повідомляє Сьогодні.
Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.
"[Це трапиться], коли буде запущений президентський університет. Для кращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", – сказав Шкарлет.
У 2021 році передбачено два підвищення зарплат для педагогів:
- перше відбулося з 1 січня, зарплати зросли на 20%;
- друге підвищення заплановано на грудень – зростання складе 9%.
"Тому за 2021-й буде підвищення майже на 30%. На 2022 й очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%", – анонсував Шкарлет.