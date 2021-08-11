Зарплати освітян виростуть до 4000 доларів

Зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу реформи вищої освіти. Однак такі зарплати будуть отримувати не всі, повідомляє Сьогодні.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.

"[Це трапиться], коли буде запущений президентський університет. Для кращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", – сказав Шкарлет.

У 2021 році передбачено два підвищення зарплат для педагогів:

перше відбулося з 1 січня, зарплати зросли на 20%;

друге підвищення заплановано на грудень – зростання складе 9%.