Що приготувати з калини: добірка унікальних рецептів

У цієї ягоди дуже насичений смак і характерний запах, який не сплутаєш ні з чим іншим. Далі дивовижна добірка різноманітних рецептів з літньої ягоди, повідомляє УНИАН.

Калина з цукром з лимоном

калина - 200 гр;

цукор - 300 гр;

лимон - 1 шт.

Банку для варення промити під проточною водою з харчовою содою і прогріти в духовці при 120°C. Очистити калину, відокремити від гілочок, викласти їх в місткість. Зняти з лимона шкірку, нарізати шматочками, витягти кісточки. За допомогою толкушки потовкти ягоди калини. Всипати цукор. Подрібнити лимон в блендері, додати до калини.

Ложкою перемішати варення, залишити на півгодини. Вилити масу в скляну ємність, закрити кришкою. Зберігати варення в погребі або холодильнику.

Пиріг з калиною і яблуком

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калина - 2 гілочки;

яблука - 300 гр;

кефір - 130 мл;

сир - 125 гр;

масло рослинне - 50 мл;

вівсяні пластівці - 50 гр;

висівки - 1 ст.л;

борошно - 220-250 гр;

сода - 1\3 ст.л;

кислота лимонна - 1\3 ст.л;

цукор - 100 гр;

сіль - щіпка.

Змішати в мисці сир, кефір і 30 мл олії. Насипати висівки і вівсянку. Перемішати, додати соду, змішану з лимонною кислотою. Просіяти борошно, з'єднати з цукром і додати в тісто. Замісити його, зібрати в ком.

Взяти сотейник, поставити його на вогонь. Яблука нарізати дрібно і поставити гаситися з маслом, ягодами калини і цукром. Через 10-15 хвилин рідина випарується.

Тісто розподілити за формою з високими бортиками. Викласти начинку з яблук і калини. Випікати до готовності при температурі 180°C.

Джем з калини на зиму

калина - 510 гр;

цукор - 400 гр.

Калину очистити від гілочок, кілька разів промити. Пересипати ягоди в широку каструлю з нержавіючої сталі. Всипати дві ложки цукру, поставити каструлю на середній вогонь. Довести масу до кипіння і проварити 10 хвилин.

Протерти ягоди через металеве сито, кісточки викинути. Перекласти пюре в каструлю, засипати цукром і поставити на середній вогонь. Після того, як маса закипить, зменшити вогонь до мінімуму і варити 20 хвилин. Якщо ви любите джем густий, то скоротіть час варіння до 10 хвилин. Весь цей час стежте за джемом і знімайте пінку.

В кінці влити варення в стерилізовані банки, закрити кришками, обернути теплою тканиною і залишити до охолодження. Зберігати варення і прохолодному місці.

Лікер з калини

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калина - 1.5 кг;

цукор - 1.2 кг;

горілка - 1 л;

вода - 400 мл.

Ягоди обдати окропом, почекати, поки стече вода. Засипати в пляшку, додати 2 склянки цукру. Витримати на сонці 1-2 дні, потім додати горілку і настоювати 7-10 днів.

З цукру, що залишився і води зробити сироп, охолодити його до 30-40°C. Влити в пляшку з лікером і настоювати ще місяць. Потім готовий напій профільтрувати, розлити по пляшках і закупорити.