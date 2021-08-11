Що приготувати з калини: добірка унікальних рецептів
У цієї ягоди дуже насичений смак і характерний запах, який не сплутаєш ні з чим іншим. Далі дивовижна добірка різноманітних рецептів з літньої ягоди, повідомляє УНИАН.
Калина з цукром з лимоном
- калина - 200 гр;
- цукор - 300 гр;
- лимон - 1 шт.
Банку для варення промити під проточною водою з харчовою содою і прогріти в духовці при 120°C. Очистити калину, відокремити від гілочок, викласти їх в місткість. Зняти з лимона шкірку, нарізати шматочками, витягти кісточки. За допомогою толкушки потовкти ягоди калини. Всипати цукор. Подрібнити лимон в блендері, додати до калини.
Ложкою перемішати варення, залишити на півгодини. Вилити масу в скляну ємність, закрити кришкою. Зберігати варення в погребі або холодильнику.
Пиріг з калиною і яблуком
- калина - 2 гілочки;
- яблука - 300 гр;
- кефір - 130 мл;
- сир - 125 гр;
- масло рослинне - 50 мл;
- вівсяні пластівці - 50 гр;
- висівки - 1 ст.л;
- борошно - 220-250 гр;
- сода - 1\3 ст.л;
- кислота лимонна - 1\3 ст.л;
- цукор - 100 гр;
- сіль - щіпка.
Змішати в мисці сир, кефір і 30 мл олії. Насипати висівки і вівсянку. Перемішати, додати соду, змішану з лимонною кислотою. Просіяти борошно, з'єднати з цукром і додати в тісто. Замісити його, зібрати в ком.
Взяти сотейник, поставити його на вогонь. Яблука нарізати дрібно і поставити гаситися з маслом, ягодами калини і цукром. Через 10-15 хвилин рідина випарується.
Тісто розподілити за формою з високими бортиками. Викласти начинку з яблук і калини. Випікати до готовності при температурі 180°C.
Джем з калини на зиму
- калина - 510 гр;
- цукор - 400 гр.
Калину очистити від гілочок, кілька разів промити. Пересипати ягоди в широку каструлю з нержавіючої сталі. Всипати дві ложки цукру, поставити каструлю на середній вогонь. Довести масу до кипіння і проварити 10 хвилин.
Протерти ягоди через металеве сито, кісточки викинути. Перекласти пюре в каструлю, засипати цукром і поставити на середній вогонь. Після того, як маса закипить, зменшити вогонь до мінімуму і варити 20 хвилин. Якщо ви любите джем густий, то скоротіть час варіння до 10 хвилин. Весь цей час стежте за джемом і знімайте пінку.
В кінці влити варення в стерилізовані банки, закрити кришками, обернути теплою тканиною і залишити до охолодження. Зберігати варення і прохолодному місці.
Лікер з калини
- калина - 1.5 кг;
- цукор - 1.2 кг;
- горілка - 1 л;
- вода - 400 мл.
Ягоди обдати окропом, почекати, поки стече вода. Засипати в пляшку, додати 2 склянки цукру. Витримати на сонці 1-2 дні, потім додати горілку і настоювати 7-10 днів.
З цукру, що залишився і води зробити сироп, охолодити його до 30-40°C. Влити в пляшку з лікером і настоювати ще місяць. Потім готовий напій профільтрувати, розлити по пляшках і закупорити.