Ставки за кредитами для населення знижуються

Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2021 року в національній валюті становили 33,9% річних. У порівнянні з червнем ставки знизилися на 0,6 в.п, повідомляє РБК-Украина.

За оперативними даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали до 2,8% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у липні зросли з 8,9% до 9,3% річних, за валютними знизилися з 5,3% до 4,9%.

Кредитний портфель банків за місяць виріс на 0,1% до 981 млрд гривень, у т.ч. населення виріс на 0,7% до 219 млрд гривень, підприємств - впав на 0,1% до 750 млрд гривень.

Зазначимо, за даними НБУ, наприкінці І кварталу 2021 року, незважаючи на очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).

Автор: Олександр Білоус