У Німеччині затримали британця за підозрою в роботі на спецслужбу РФ

Громадянина Великобританії Девіда С. затримали в ФРН 10 серпня за підозрою в роботі на російську спецслужбу, повідомляє "Интерфакс".

"Девід С. до затримання працював у британському посольстві в Берліні як співробітник, найнятий на місці. Мінімум в одному випадку він передав документи, які він отримав в ході своєї професійної діяльності, представнику російської спецслужби. Обвинувачений отримав в якості винагороди за передачу інформації готівку, сума до сих пір не відома", - сказано в повідомленні прес-служби відомства.

У ньому повідомляється, що чоловік був затриманий в Потсдамі. В даний час проводиться обшук його квартири і робочого місця.