Гордон оцінив ймовірність нападу Путіна на Україну

Масового наступу Росії на Україну восени не станеться, оскільки Володимиру Путіну не потрібно, щоб "у Росію йшли труни". Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон, відповідаючи на відповідне запитання телеглядачки, повідомляє Україна 24.

"Спробуймо встати на місце Путіна. Припустимо, підготував він наступ на Україну. Що це йому дасть? Повна світова зневага, ускладнення санкцій, це пів біди. Почнуть гинути росіяни. Ну ось якщо росіяни, припустимо, зайдуть на територію України. Почнуть їх вбивати, українці захищатимуть свою землю. Підуть труни в Росію. Це Путіну потрібно? Я сумніваюся", - сказав журналіст.

Гордон зазначив, що у нього немає підтверджуючих доводів, хоча експерти мають іншу думку.

"У мене немає доказів, які б говорили на користь того, що Путін почне наступ на Україну. Хоча цілий ряд моїх співрозмовників свідчать про протилежне. І Андрій Миколайович Ілларіонов, і Альфред Кох, і так далі. Почекаймо", - сказав Гордон.

Нагадаємо, раніше ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що Путін може піти на масштабне вторгнення російських військ на територію України.