У держбюджеті закінчуються гроші на субсидії
У державному бюджеті закінчуються гроші на виплати субсидій українцям, повідомляє ТСН.
Цьогоріч на допомогу заклали понад 35 млрд грн. З них станом на початок серпня фактично спрямовано 31,4 млрд грн - це 88,5% від річного плану.
У Міністерстві фінансів заспокоюють, що вихід із ситуації знайдуть.
"Як тільки парламент запрацює, буде відповідне рішення. Але до листопада діючих призначень достатньо", - розповів очільник відомства Сергій Марченко.
Він запевнив, що цифру для виплат у дербюджеті збільшать:
"Зараз цих коштів достатньо для завершення неопалювального періоду поточного року". Крім того, отримувати субсидію тепер будуть тільки ті, хто реально не зможе самостійно оплачувати комунальні послуги.