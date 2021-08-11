У держбюджеті закінчуються гроші на субсидії

У державному бюджеті закінчуються гроші на виплати субсидій українцям, повідомляє ТСН.

Цьогоріч на допомогу заклали понад 35 млрд грн. З них станом на початок серпня фактично спрямовано 31,4 млрд грн - це 88,5% від річного плану.

У Міністерстві фінансів заспокоюють, що вихід із ситуації знайдуть.

"Як тільки парламент запрацює, буде відповідне рішення. Але до листопада діючих призначень достатньо", - розповів очільник відомства Сергій Марченко.