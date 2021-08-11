Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу

Якби вибори президента України відбувалися у найближчу неділю, то Володимир Зеленський в першому турі отримав би 29,7% голосів серед тих, хто визначився з кандидатом і візьме участь у виборах.﻿ Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп", повідомляє Деловая столица.

Згідно з результатами опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка 16,2% опитаних, за Юлію Тимошенко — 11,2%, за Юрія Бойка — 10,3%, Ігоря Смешка — 6,7%, Володимира Гройсмана — 5,6%, Євгена Мураєва — 5,5%, Дмитра Разумкова — 3%, Віктора Медведчука — 2,6%, Анатолія Шарія — 2,5%, Віталія Кличка — 2,4%.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, Володимир Зеленський в першому турі отримав би 28,8% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.