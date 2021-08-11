Харчування з чутливими зубами: що можна, а що не можна їсти
Чутливі зуби — нерідка проблема і, напевно, кожен стикався з неприємною реакцією на гарячі або холодні страви. І якщо це не пов'язано з карієсом, то ймовірно, що у вас чутливі зуби. Ситуація неприємна, але поправима, повідомляє Ukr.media.
Чутливими зуби стають, коли емаль демінералізується, з неї виходять корисні речовини, вона стає менш щільною. При чутливих зубах емаль схожа на сіточку, в неї легко можуть потрапляти кислоти та бактерії, кажуть стоматологи. І є продукти, які ще більше її демінералізують. Їх варто, якщо не виключити з раціону, так хоча б зменшити їх кількість. І після кожного прийняття таких продуктів потрібно полоскати рот звичайною водою.
Лікарі-стоматологи розповіли, що можна, а що не можна їсти людям з такою проблемою.
Що не можна їсти, якщо у вас чутливі зуби
- Солодощі (цукерки, цукор, сухофрукти). У нашій ротовій порожнині є бактерії, які живляться цукром і виділяють кислоти і токсини, через що зуби можуть стати ще чутливішими.
- Цитрусові.
- Газовані напої.
- Соки й смузі. Особливо варто уникати дієт на соках і смузі. Тому стоматологи не рекомендують сидіти на таких дієтах, особливо, якщо їх тривалість перевищує один тиждень.
Що можна їсти, якщо у вас чутливі зуби
- Молочні продукти (якщо немає алергії). Вони містять багато кальцію, який корисний для зубів, а також калій, магній, вітаміни А, В, D, E.
- Фрукти з великим вмістом клітковини (полуниця, яблука, груші). Вони збільшують слиновиділення і зуби швидше очищаються природним шляхом.
- Овочі (морква, огірки, буряк). У них міститься кальцій, калій, магній, натрій, фосфор, фтор, який також корисний для зубів, вітаміни групи В, D, E, К.
- Зелень (кріп, петрушка, шпинат). Зелень корисна для зубів і ясен.
- Горіхи, морепродукти (жирні сорти риби). Вони містять жирні кислоти, які корисні для всього організму в цілому і для зубів також. Горіхи і морепродукти вони містять мало кислотних елементів і навіть дуже чутливі зуби не будуть на них швидше за все реагувати.
- Яйце. Містять вітамін D — джерело фосфору.