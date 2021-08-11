Харчування з чутливими зубами: що можна, а що не можна їсти

Чутливі зуби — нерідка проблема і, напевно, кожен стикався з неприємною реакцією на гарячі або холодні страви. І якщо це не пов'язано з карієсом, то ймовірно, що у вас чутливі зуби. Ситуація неприємна, але поправима, повідомляє Ukr.media.

Чутливими зуби стають, коли емаль демінералізується, з неї виходять корисні речовини, вона стає менш щільною. При чутливих зубах емаль схожа на сіточку, в неї легко можуть потрапляти кислоти та бактерії, кажуть стоматологи. І є продукти, які ще більше її демінералізують. Їх варто, якщо не виключити з раціону, так хоча б зменшити їх кількість. І після кожного прийняття таких продуктів потрібно полоскати рот звичайною водою.

Лікарі-стоматологи розповіли, що можна, а що не можна їсти людям з такою проблемою.

Що не можна їсти, якщо у вас чутливі зуби

Солодощі (цукерки, цукор, сухофрукти). У нашій ротовій порожнині є бактерії, які живляться цукром і виділяють кислоти і токсини, через що зуби можуть стати ще чутливішими.

Цитрусові.

Газовані напої.

Соки й смузі. Особливо варто уникати дієт на соках і смузі. Тому стоматологи не рекомендують сидіти на таких дієтах, особливо, якщо їх тривалість перевищує один тиждень.

Що можна їсти, якщо у вас чутливі зуби