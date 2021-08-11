У Києві попередили про обмеження роботи станцій метро

Сьогодні ввечері у Києві у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливе обмеження роботи станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", повідомляє Укрінформ.

Матч між командами "Динамо" (Київ) та "Минай" (Ужгород) розпочнеться о 19:30.

Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.