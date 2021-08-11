Виборці ОПЗЖ не підтримали тези зі статті Путіна - опитування

З тезами зі статті президента Росії Володимира Путіна про нібито історичну єдність українців і росіян не згодна більшість жителів України. Їх не підтримали навіть більшість виборців проросійської партії ОПЗЖ, йдеться в результатах опитування Центру Разумкова, повідомляє Ліга.net.

Респондентів запитували, чи згодні вони з тезою Путіна, що "ніякої історичної основи для представлення окремого від російського українського народу не було, а виділення українців і білорусів - результат радянської національної політики" . Вийшли такі результати:

Україна в цілому і по регіонах

Україна - 70,4% не згодні / 12,5% згодні / 17,1% складно відповісти;

Схід - 52,4% / 21,8% / 25,8%;

Південь - 58,8% / 18,8% / 22,5%;

Центр - 74% / 11,7% / 14,3%;

Захід - 90,4% / 0,4% / 9,2%;

За виборцям партій

Слуга народу - 79,5% не згодні / 5,8% згодні / 14,7%;

ОТЗЖ - 40,3% / 32,9% / 26,9%;

Європейська солідарність - 92,8% / 2,8% / 5,1%;

Батьківщина - 81,8% / 8,5% / 9,7%.

Також українців запитували, чи згодні вони з твердженням Путіна, що "територія сучасної України в значній мірі створена за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого РФ пограбована".

Результати:

Україна в цілому і по регіонах

Україна - 75,7% не згодні / 7,4% згодні / 17% складно відповісти;

Схід - 59,1% / 11,4% / 29,5%;

Південь - 65% / 12,1% / 22,9%;

Центр - 80,6% / 7,4% / 12%;

Захід - 91,4% / 0,4% / 8,2%;

За виборцям партій

Слуга народу - 84,7% не згодні / 4,9% згодні / 10,4% складно відповісти;

ОТЗЖ - 44,9% / 21,4% / 33,8%;

Європейська солідарність - 94% / 1,9% / 4,2%;

Батьківщина - 84,3% / 3% / 12,7%.

Дослідження проводилося з 29 липня по 4 серпня. Особисто опитали 2019 повнолітніх українців у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій. Теоретична похибка - не більше 2,3%.