Біткоїн рветься вгору, але скоро може впасти

Курс біткоїна втримався вище психологічної позначки в 45 тис. доларів. При цьому, за прогнозами аналітиків, в найближчі дні головну криптовалюта чекає просадка до 41 тис. доларів, а після – зростання вже до 58 тис. доларів, повідомляє Сегодня.

11 серпня біткоїн продають по 46,2 тис. доларів – це максимум з середини травня. Ринкова капіталізація криптовалюти теж зростає і вже перевищила 868 млрд доларів, свідчать дані CoinDesk.

Джерело: CoinDesk

"Наш сценарій з високою ймовірністю передбачає зниження ціни біткоїна до позначки 41 тисяча доларів, подальшу консолідацію на цьому рівні, а потім новий виток зростання і вихід в діапазон 53-58 тисяч доларів", – спрогнозував керівник J2TX Артем Моїсеєв.

За його словами, ринок криптовалют переживає помітний відтік коштів: