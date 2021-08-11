Хакер, який викрав $611 млн, повідомив про готовність повернути кошти
11 серпня невідомий зловмисник, який напередодні зламав китайський міжмережевий протокол Poly Network, заявив про намір повернути $ 611 млн, викрадені в результаті атаки, повідомляє ForkLog.
Заяву хакер вмонтував в Ethereum-транзакцію, яку направив самому собі близько 7:00. В іншому повідомленні він написав, що не зміг зв'язатися з Poly Network і попросив адресу гаманця з мультинаписом, щоб повернути кошти.
Представники проекту створили три гаманця в надії, що організатор атаки стримає своє слово.
Хакер додав, що він уже став «легендою» після здійснення найбільшого злому в історії DeFi і індустрії загалом.
У Poly Network схвалили аналіз експертів з кібербезпеки з SlowMist, які назвали причиною злому експлойт у кросчейн-функціях протоколу. Китайська компанія BlockSec припустила, що атака сталася в результаті витоку закритого ключа.
Блокчейн-консультант Майя Зехаві вказала на невивченість китайського сектора децентралізованих фінансів.
«Головний висновок від злому Poly (крім того, що нам потрібно ретельніше вивчати управління ключами протоколу), полягає в тому, що існує ціла китайська DeFi-екосистема, яка знаходиться поза полем зору більшості західних жителів, тому що вона не на Ethereum або "західних" L1-рішеннях», - написала Зехаві.