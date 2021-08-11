Хакер, який викрав $611 млн, повідомив про готовність повернути кошти

11 серпня невідомий зловмисник, який напередодні зламав китайський міжмережевий протокол Poly Network, заявив про намір повернути $ 611 млн, викрадені в результаті атаки, повідомляє ForkLog.

Заяву хакер вмонтував в Ethereum-транзакцію, яку направив самому собі близько 7:00. В іншому повідомленні він написав, що не зміг зв'язатися з Poly Network і попросив адресу гаманця з мультинаписом, щоб повернути кошти.

Представники проекту створили три гаманця в надії, що організатор атаки стримає своє слово.

Hope you will transfer assets to addresses below:



ETH: 0x71Fb9dB587F6d47Ac8192Cd76110E05B8fd2142f



BSC: 0xEEBb0c4a5017bEd8079B88F35528eF2c722b31fc



Polygon: 0xA4b291Ed1220310d3120f515B5B7AccaecD66F17 pic.twitter.com/mKlBQU4a1B - Poly Network (@ PolyNetwork2) August 11, 2021

Хакер додав, що він уже став «легендою» після здійснення найбільшого злому в історії DeFi і індустрії загалом.

У Poly Network схвалили аналіз експертів з кібербезпеки з SlowMist, які назвали причиною злому експлойт у кросчейн-функціях протоколу. Китайська компанія BlockSec припустила, що атака сталася в результаті витоку закритого ключа.

Блокчейн-консультант Майя Зехаві вказала на невивченість китайського сектора децентралізованих фінансів.

My biggest take away from the Poly hack (other than we need to do more to scrutinize protocol key management) is that there's an entire Chinese DeFi ecosystem that goes under the radar of most westerners, cuz it's not on Ethereum or "western" L1s. - Ma / ya Zehavi (@mayazi) August 10, 2021