Призначено нового голову поліції Києва

Національну поліцію України в місті Києві очолив начальник поліції Полтавської області, полковник Іван Вигівський.﻿ Про це в коментарі журналістам повідомив Андрій Крищенко, який подав у відставку з посади очільника поліції Києва, повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на питання УНІАН, хто очолить поліцію Києва після нього, і чи дійсно це буде Вигівський, Крищенко повідомив:

"Щойно міністр внутрішніх справ представив Івана Вигівського, полковника поліції, керівником поліції Києва".

На уточнення, що Крищенко може сказати про кандидатуру Вигівського, він зауважив, що їм особливо не доводилося спілкуватися.