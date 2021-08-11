Призначено нового голову поліції Києва
Національну поліцію України в місті Києві очолив начальник поліції Полтавської області, полковник Іван Вигівський. Про це в коментарі журналістам повідомив Андрій Крищенко, який подав у відставку з посади очільника поліції Києва, повідомляє УНІАН.
Відповідаючи на питання УНІАН, хто очолить поліцію Києва після нього, і чи дійсно це буде Вигівський, Крищенко повідомив:
"Щойно міністр внутрішніх справ представив Івана Вигівського, полковника поліції, керівником поліції Києва".
На уточнення, що Крищенко може сказати про кандидатуру Вигівського, він зауважив, що їм особливо не доводилося спілкуватися.
"Ми не працювали разом якось щільно, лише спілкувалися, можливо, як керівники. Тому всі оцінки, я думаю, надасть керівництво і суспільство. Але це велика довіра, висловлена керівником. І я думаю, він буде намагатися її виправдати", - зазначив Крищенко.