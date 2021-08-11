У Полтаві за вакцинацію від COVID-19 даруватимуть квитки в театр

У Полтаві вирішили заохочувати до вакцинації від коронавірусу у новий спосіб. На вихідних після щеплення людям даруватимуть квитки в театр, повідомляє РБК-Украина.

Квитки отримають ті, хто вперше робитиме щеплення від коронавірусу. Запросити на вистави у такий спосіб вирішили Театр ляльок і Театр імені Гоголя.

"Так, у суботу в центрі вакцинації в ТРЦ "Київ" даруватимуть 60 квитків на виставу "Великий льох" у Театрі ляльок. У неділю 50 квитків подарує Театр імені Гоголя на виставу "Тарас Бульба", хто отримає перше щеплення в центрі вакцинації в палаці дозвілля "Листопад"" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня в Полтаві за COVID-щеплення роздавали квитки на футбол.

Автор: Инна Собора