Венедиктова підписала підозру заступнику мера Миколаєва

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в заволодінні 27 млн грн під час виконання робіт із реконструкції площі Соборної в Миколаєві заступнику мера міста, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"11 серпня 2021 року затриманому напередодні заступнику Миколаївського міського голови детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у заволодінні понад 26,8 млн грн під час виконання робіт з реконструкції площі Соборної у Центральному районі міста Миколаєва", - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що ввечері 10 серпня про підозру також повідомили затриманим першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міської ради та двом керівникам приватних компаній (один з яких є депутатом Одеської міськради).

Їхні дії кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України. Загальна кількість підозрюваних у корупційній схемі становить вісім осіб.

У свою чергу заступник мера - директор департаменту ЖКГ Миколаєва Сергій Коренєв на сторінці у Facebook повідомив, що з 7 серпня перебуває в офіційній відпустці на два тижні та планував виїхати за кордон із родиною і друзями, проте на кордоні до них звернулися співробітники НАБУ з проханням про взяття показань і перевіркою особистих речей.

"Ці дії проходять у рамках розслідування можливих розкрадань під час будівництва Соборної площі. Справу, як ви знаєте, було ініційовано ще минулого року. Зі слідством я співпрацюю. Також сьогодні вранці в моїй квартирі відбувався обшук у зазначеній справі. Під час обшуку нічого не було знайдено або вилучено. У своїй роботі я, як посадова особа, маю багато ризиків, а як керівник департаменту ЖКГ та заступник міського голови відповідаю за ввірені мені структури" , - написав він у Facebook у вівторок увечері.

Він додав, що їде до Києва для зустрічі з детективами НАБУ.

"Не буду нічого коментувати, доки тривають слідчі дії, а свою позицію і аргументи я озвучив правоохоронцям. Найближчим часом буду не на зв'язку, тому що телефон вилучили в рамках розслідування. Упевнений, що в разі доведення цієї справи до суду ми зможемо довести відсутність у ній будь-якого складу злочину", - наголосив він.

Як повідомлялося, 10 серпня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупційну схему, внаслідок якої громаді Миколаєва завдано збитків більше ніж 26,8 млн грн.

Як повідомила прес-служба НАБУ, йдеться про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт із реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

Посадовців Миколаївської міськради і двох керівників приватних компаній затримали в порядку ст.208 КПК України.

Слідство передбачає, що заступник миколаївського голови намагався залишити територію України: його затримали в міжнародному пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні.

Мера Миколаєва також повісткою викликали до НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.