Забудовники сплачуватимуть податки за рахунок надприбутків - Любченко

У разі збільшення оподаткування продажу третьої і більше квартир протягом року забудовники сплачуватимуть податки за рахунок власного надприбутку, вважає міністр економіки Олексій Любченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ціни на житло з початку року без будь-якого підвищення податків зросли на 14%. Тобто забудовники і за чинного оподаткування встановлюють для покупців максимально можливу ціну, а тому податки вони платитимуть не коштом покупців, адже в разі подальшого підвищення цін ці квартири нікому буде купувати. Податки сплатять із власного надприбутку" , - сказав він.

За словами міністра, норма законопроекту №5600 ("ресурсний" законопроект) про збільшення оподаткування третього і більше продажу квартир протягом року не торкнеться пересічних громадян.

"Цікаво подивитися на пересічного громадянина, який регулярно продає по три квартири за рік за середньої зарплати в державі на рівні 12-15 тис. грн" , - зазначив він.

Любченко наголосив, що в обговоренні законопроекту беруть участь Федерація роботодавців України, Європейська Бізнес Асоціація тощо.

Міністр також зазначив, що в будівельній сфері найвищий відсоток тіньової зайнятості в Україні.