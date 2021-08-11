Ціни на соняшникову олію можуть знизитися у вересні

Ціни на соняшникову олію, яка з вересня 2020 року подорожчала майже на 80%, можуть знизитися вже наступного місяця з початком збору врожаю соняшнику в Україні та зниженням цін на олії на світовому ринку, повідомляє УНІАН.

Про це розповів науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" к. е. н. Артем Педорченко.

За його словами, у 2021 році очікується збільшення виробництва соняшнику до 14,2 млн тонн, що на 8% більше, ніж минулого року.

"Крім того, на світовому ринку передбачається збільшення пропозиції рослинних олій шляхом збільшення виробництва сої у світі. А це означає, що ціни на соняшникову олію мають знизитися з початком збору врожаю соняшнику у вересні" , – розповів Педорченко.

Як пояснив учений, до 98% насіння соняшнику, яке збирають в Україні, переробляється на вітчизняних підприємствах. Вони формують відпускні ціни, спираючись на світову кон'юнктуру ринку соняшникової та інших рослинних олій, а також курс національної валюти.

Зараз відпускна ціна виробників за 1 літр бутельованої рафінованої соняшникової олії становить 1,6 долара – разом з ПДВ виходить 52 грн/л. При цьому відпускна ціна роздрібних мереж за пляшку олії, з урахуванням націнки та податків, складає понад 70 грн/л, тобто майже на 40% перевищує відпускні ціни заводу.