Над Києвом зафіксували винищувачів

У небі над Києвом вдень 11 серпня помітили кілька винищувачів МіГ-29, а також найбільший транспортний реактивний літак у світі - українську "Мрію". Авіатехніка неабияк налякала жителів столиці, як шумом, так і раптовою появою, повідомляє РБК-Украина.

На появу літаючих об'єктів вже поскаржилися жителі таких мікрорайонів, як Солом'янка, Академмістечко, Борщагівка, Теремки.

Відео: МіГ-29 на Теремках

Очевидці кажуть, звуки були настільки потужними, що налякали як дітей, так і домашніх тварин.

Користувачі мережі припускають, що поява літаків пов'язана з репетицією параду до Дня Незалежності України.

Відео: "Мрія" на Теремках

"Зараз у Києві над житловими районами міста низько літають військові літаки (винищувачі) - проносяться по 4 поруч водній шерензі, слідом симетрично летять по 3 літаки поруч. Відповідно, моторошний гул над районами міста" , - пише в Facebook Користувач Світлана Фокіна і обурюється, що це небезпечно.

До 30-річчя Незалежності над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетять військові літаки: сім винищувачів МіГ-29, 285-тонна "Мрія" (Ан-225), яку страхувати буде її прототип - Ан-124 "Руслан".

Репетиція параду наразі триває також у Ніжині Чернігівської області.

Світлана Мащенко