Україна поставить до Китаю мільйон тонн зернових до кінця року

АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" до кінця 2021 року планує поставити в Китай близько 1 млн тонн зернових.

Про це повідомила пресслужба﻿ ДПЗКУ за результатами переговорів з Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів (ССЕС) та Мінекономіки України.

«Ми плануємо проводити закупівлі на власних елеваторах та використовувати власні логістичні та портові потужності, щоб зробити нашим партнерам максимально вигідну цінову пропозицію» , - зазначив під час переговорів в.о. голови правління АТ «ДПЗКУ» Андрій Власенко.

Президент китайської корпорації ССЕС пані Ян Цзін зазначила, що китайська сторона зацікавлена в розвитку співпраці, прагне виконання умов контракту у 2021 маркетинговому році і чекає на пропозиції української сторони.